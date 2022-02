Já foram confirmadas 29 mortes decorrentes das fortes chuvas no estado de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (3), o Corpo de Bombeiros localizou mais dois corpos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.





13 das 29 vítimas são da cidade de Franco da Rocha, a mais afetada pelas fortes chuvas em São Paulo. Foto: TV Cenário.

Os corpos encontrados nesta madrugada são de um tio de 36 anos e de seu sobrinho, de 10 anos.

O município de Franco da Rocha já registra 13 óbitos. Cinco pessoas ainda não foram encontradas.

Segundo a Defesa Civil, nesta quinta-feira já são 5.548 famílias desabrigadas ou desalojadas no estado.

Na manhã desta quinta, o governador João Doria esteve na cidade e falou sobre as vítimas.

“O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e os voluntários que estão orientados vão seguir nas buscas desses cinco corpos pra que possam ter a dignidade de seus sepultamentos. Com isso, deveremos ter um aumento do número de mortes”, afirmou.

Corpo encontrado pelos bombeiros.

Doria anunciou a liberação de mais R$ 3 milhões para Franco da Rocha, além dos R$ 5 milhões já anunciados.



“Nós estamos deliberando e informando ao prefeito que vamos destinar mais 1 milhão de reais para o atendimento às vítimas e mais 2 milhões de reais para a recuperação da estrutura urbana da cidade e as necessidades pra que minimamente tenham condições pra reestabelecer”, anunciou.

Desde domingo (30), as equipes de saúde, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil se mobilizaram no resgate de vítimas de um deslizamento de terra na Rua São Carlos, no Parque Paulista na divisa com Francisco Morato.

Voluntários que estavam no local ajudando nas buscas e na retirada de lama, foram retirados no fim da tarde desta quarta-feira (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, por já ter passado mais de 72 horas da tragédia, já é possível utilizar a escavadeira para ajudar nas buscas

Após a saída dos voluntários, por volta das 17h30, uma cadela farejadora sinalizou uma área no terreno. Segundo os bombeiros, no local haviam três casas, e no topo delas uma hamburgueria. Eles acreditam que duas pessoas ficaram soterradas no local.

Das 29 vítimas, nove são crianças e quatro adolescentes. Entre as crianças há um bebê de apenas três meses, que, mesmo sendo socorrido, não sobreviveu. A mãe do bebê, de 27 anos, foi resgatada e levada ao Hospital Geral de Itapevi.

A TV Cenário esteve no local do deslizamento de terra em Franco da Rocha, nesta quarta-feira, mostrando a situação do local, que foi o mais afetado do estado.