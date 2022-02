O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira, Informou nesta quarta-feira (2) que não será mais necessário sair de casa para fazer a prova de vida e que o governo usará outros tipos de dados para confirmar se a pessoa está viva.





Nesta quinta-feira (3), O Instituto Nacional do Seguro Social publicou portaria com as novas regras para a prova de vida. As mudanças valem para os aniversários dos segurados que ocorrerem a partir de hoje (3).

A portaria define como válidas como prova de vida as seguintes informações:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior;

Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

Atendimento presencial nas agências do INSS, ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras;

Perícia médica por telemedicina ou presencial e no sistema público de saúde ou rede conveniada;

Vacinação;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Atualizações no Cadastro Único, somente quando for efetuada pelo responsável pelo grupo;

Votação nas eleições;

Emissão/renovação de documentos como passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico;

declaração de Imposto de Renda como titular ou dependente.

A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe algum benefício do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento visa evitar fraudes e garantir o pagamento.

O INSS realizará um cruzamento de informações para verificar se o titular do benefício, nos 10 meses posteriores ao seu último aniversário, realizou algum ato registrado em bases de dados próprias da autarquia ou mantidas e administradas pelos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.

Caso não seja possível realizar a comprovação de vida, o beneficiário será notificado, no mês anterior ao de seu aniversário, para que realize a prova de vida, preferencialmente de forma eletrônica.

Se por algum motivo houver a necessidade de realizar a prova de vida presencialmente, o INSS deverá oferecer ao beneficiário meios para que ela seja realizada sem que o indivíduo se desloque de sua residência, utilizando, para isso, seus servidores ou entidades conveniadas e parceiras, e instituições financeiras pagadoras dos benefícios. Os detalhes ainda serão definidos pelo instituto.

Ainda assim o INSS informou que os segurados podem continuar realizando a prova de vida nos bancos. A instituição financeira não pode recusar a realização do procedimento.

Antes das novas regras, o procedimento era realizado presencialmente pelos segurados junto aos bancos, e cada banco podia definir o modelo de convocação dos segurados.

O presidente do INSS informou que a instituição tem até 31 dezembro de 2022 para implementar as mudanças necessárias. “Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida fica suspenso”, disse o governo.

O governo ressaltou que, a cada 10 meses, entre um aniversário e outro do beneficiário, o INSS terá a obrigação de encontrar a prova de que a pessoa está viva.