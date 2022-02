Ano letivo tem início nas 44 escolas municipais com 100% de aulas presenciais; alunos terão sistema apostilado e material escolar para 2022

As 44 escolas da rede municipal de ensino de Poá voltaram a ter aulas 100% presenciais, nesta terça-feira (1/02), com o retorno de mais de 10 mil alunos para o início do ano letivo de 2022. A volta as aulas seguem os protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria de Educação e o Departamento de Vigilância em Saúde, em virtude da pandemia da Covid-19.

O cronograma reservou a primeira semana para acolhimento e orientação dos alunos e pais e/ou responsáveis e segunda semana para o início das aulas efetivas, além da entrega das apostilas e do material escolar.

Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, as aulas presenciais foram suspensas e os alunos passaram a contar com aulas remotas. Em setembro de 2021, as escolas poaenses adotaram as aulas híbridas intercaladas, onde os alunos foram divididos em turmas, alternando entre aulas presenciais e remotas. “Estava ansiosa para voltar, ficava pedindo para a minha mãe me levar para a escola. É muito melhor estudar na escola do que em casa, por isso estou muito feliz por estar aqui”, afirmou Livia Bheatriz Eleotério, aluna do 5º C da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Antonia Melo Regianni.

“As escolas estão seguindo os protocolos de segurança como aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel, por exemplo, além de orientar os alunos sobre a importância de se cuidar e evitar o contato como abraços nos amiguinhos. Os pais também serão orientados a não enviar as crianças para as escolas caso apresentem sintomas. Também vale ressaltar que, nesta primeira semana, as crianças permanecerão apenas três horas por dia na escola, por se tratar der um período de acolhimento e readaptação e que, as aulas de fato, terão início apenas na próxima segunda-feira (7/02)”, ressaltou a responsável pela Pasta, Simone Lacerda.

Atualmente a rede municipal conta com 7.789 alunos matriculados no Ensino Fundamental I (anos iniciais), 2.471 alunos matriculados no Ensino Fundamental II (anos finais) e 28 alunos matriculados na Educação para Jovens e Adultos (EJA), totalizando 10.288 alunos.

APOSTILAS E MATERIAL ESCOLAR

A prefeita Marcia Bin fez questão de visitar algumas escolas na manhã desta terça-feira (1/02), e divulgou que a administração municipal, além de garantir as apostilas para o ano letivo de 2022, também adquiriu o material escolar para os alunos da rede municipal.

“Estamos investindo para ofertar a melhor educação possível para os nossos alunos. Já havíamos garantido o sistema apostilado ‘Aprende Brasil’ para todo o ano letivo e, agora, tenho a satisfação de anunciar que também garantimos o material escolar dos nossos alunos. O objetivo é proporcionar condições para que tenham o melhor aprendizado e com mais qualidade”, destacou a chefe do Executivo.

O material escolar anunciado pela prefeita Marcia Bin é composto por:

1 apontador com depósito

2 borrachas com capa protetora

1 caderno brochura ¼

1 caderno de cartografia 96 folhas

3 colas brancas 35 gramas

2 giz de cera triangular curto com 15 cores

1 lápis de cor com 24 cores

5 lápis preto – grafite

4 massas de modelar

1 paleta para guache

1 tesoura com ponta arredondada

1 tinta de pintura a dedo com 6 cores

1 estojo escolar

