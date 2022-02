Parlamentar destinou cerca de R$ 2,5 milhões para investimentos na Saúde da cidade

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu nesta quarta-feira (02/02) o deputado federal Marco Bertaiolli no Gabinete Principal do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. Na oportunidade, o parlamentar anunciou o envio de R$ 2,5 milhões para a Saúde suzanense e colocou sua gestão à disposição do município.

Segundo o chefe do Executivo, o aporte vem em um bom momento, uma vez que o investimento será distribuído entre Laboratório Municipal, os trabalhos de atendimento oftalmológico no Ambulatório de Especialidades Joracy Cruz e na reforma da Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com Bertaiolli, com a emenda anunciada nesta quarta-feira, seu mandato já destinou ao município R$ 5.480.986, buscando apoiar a Saúde e a Infraestrutura. “Como cidadão suzanense, faço questão de estar na cidade e apoiar o seu desenvolvimento. Agradeço o empenho do prefeito Rodrigo Ashiuchi e reforço que meu mandato está à disposição das famílias de Suzano”, disse o deputado federal.

Por fim, Ashiuchi agradeceu o investimento destinado à prefeitura. “Quero agradecer o deputado Marco Bertaiolli pela emenda e por todo trabalho em prol de Suzano e do Alto Tietê”, finalizou.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano