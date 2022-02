O prefeito Rodrigo Ashiuchi comemorou nesta semana a participação de um suzanense nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Trata-se do atleta Jefferson Sabino, que representará a cidade e o Brasil nas provas de bobsled. O evento está marcado para ter início em 4 de fevereiro (sexta-feira).

Sabino fez história no atletismo brasileiro, conquistando classificações para edições dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 e dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e 2011 na modalidade de salto triplo, quebrando recordes e conquistando medalhas e títulos de nível nacional e sul-americano. Desde 2020, o esportista tornou suas atenções para o bobsled, esporte que consiste em disputas coletivas de atletas em trenós descendo pistas de gelo no menor tempo possível em uma bateria de descidas com número definido de acordo com os organizadores.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, Sabino merece toda a torcida por seu histórico enquanto atleta e membro da sociedade suzanense. “Em nome do Esporte de Suzano, eu desejo toda a sorte do mundo para o Sabino, que faz um belo trabalho aqui na cidade com um instituto que incentiva o esporte e a formação de cidadãos. Depois de fazer história no esporte brasileiro com títulos, medalhas e participações em Olimpíadas e Jogos Panamericanos, minha torcida é para que ele escreva mais uma bela página na história para o Brasil, desta vez nas Olimpíadas de Inverno”, afirmou.

De acordo com Ashiuchi, a cidade inteira estará na torcida pelo atleta e pelos outros brasileiros participantes. “Jefferson Sabino é um nome histórico do atletismo brasileiro por seus feitos, que representam muito para o esporte nacional. O Sabino é um amigo que demonstrou ter as características ideais para competir em alto nível no bobsled, comprovado por sua classificação em índice para disputar as provas. Por isso, desejo muita sorte a ele e à equipe em Pequim. Que Deus os abençoe”, relatou.

Créditos das fotos: Andrea Leibovitch/COB e Reprodução/BobsledBrasil.