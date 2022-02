Iniciativa estadual garante ocupação, qualificação e bolsa-auxílio por cinco meses; inscrições vão até a próxima segunda-feira

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta terça-feira (01/02) a confirmação de repactuação no programa “Bolsa Trabalho”, do governo do Estado. Com isso, foram abertas 300 vagas aos moradores da cidade que estejam desempregados ou se encontrem em situação de vulnerabilidade social, conforme requisitos do projeto. Os contemplados vão cumprir atividades de trabalho em órgãos públicos por cinco meses, com direito a qualificação profissional e bolsa-auxílio de R$ 540.

O programa é voltado aos trabalhadores desempregados maiores de 18 anos, que não são beneficiários de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente, com renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, o participante deve ser residente do Estado de São Paulo por no mínimo dois anos. Será aceito apenas um beneficiário por núcleo familiar. De acordo com o governo do Estado, serão adotados critérios de prioridade para mulheres arrimo de família, pessoas com maiores encargos familiares, maior tempo de desemprego e maior idade.

Os interessados devem fazer a inscrição até a próxima segunda-feira (07/02) por meio do site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Na plataforma, é necessário fazer um cadastro no botão “Entrar”, que fica no canto superior direito da tela. As inscrições são gratuitas, sendo necessário RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço.

Para aqueles que têm dificuldade ou não têm acesso à internet, também é possível realizar o procedimento com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, com sede no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4748-8041. A posterior convocação será feita por meio de publicação do Diário Oficial da cidade.

A iniciativa prevê a oportunidade de trabalho em órgãos públicos por 20 horas semanais, sendo quatro horas em cinco dias, além da qualificação profissional virtual de 80 horas, por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Os inscritos poderão escolher uma das seis formações disponíveis entre auxiliar de controle de produção e estoque, secretariado e recepção, rotinas e serviços administrativos, gestão administrativa, gestão de pessoas e organização de eventos.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, agradeceu ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia pela renovação deste importante programa, responsável por gerar renda e prestar apoio à população mais vulnerável. “Além de capacitação gratuita, os cinco meses de trabalho trarão experiência profissional e contribuirão para o processo de recolocação profissional ou inserção no mercado de trabalho. Estas novas vagas oferecem a possibilidade de um futuro melhor para centenas de suzanenses”, concluiu.

Créditos das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano