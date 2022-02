O número de mortos no estado de São Paulo subiu para 32 em decorrência das fortes chuvas, o número subiu após o Corpo de Bombeiros achar mais um corpo em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (4). A cidade já totaliza 16 óbitos.





Outras duas vítimas foram encontradas nesta quinta-feira (3). Segundo os bombeiros, duas pessoas ainda estão desaparecidas.

16 das 32 vítimas são da cidade de Franco da Rocha, a mais afetada pelas fortes chuvas em São Paulo. Foto: TV Cenário.

De acordo com a Defesa Civil, 5.548 famílias estão desabrigadas ou desalojadas no estado.

Na manhã desta quinta, o governador João Doria esteve na cidade e anunciou a liberação de mais R$ 3 milhões para Franco da Rocha, além dos R$ milhões já anunciados.

“Nós estamos deliberando e informando ao prefeito que vamos destinar mais 1 milhão de reais para o atendimento às vítimas e mais 2 milhões de reais para a recuperação da estrutura urbana da cidade e as necessidades pra que minimamente tenham condições pra reestabelecer”, anunciou.

Desde domingo (30), as equipes de saúde, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil se mobilizaram no resgate de vítimas de um deslizamento de terra na Rua São Carlos, no Parque Paulista na divisa com Francisco Morato.

Voluntários que estavam no local ajudando nas buscas e na retirada de lama, foram retirados no fim da tarde desta quarta-feira (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, por já ter passado mais de 72 horas da tragédia, já é possível utilizar a escavadeira para ajudar nas buscas

Áreas de risco em Franco da Rocha

Após os deslizamentos e desabamentos provocados pelas chuvas do último domingo (30), algumas áreas se tornaram de risco, entre elas, o parque Paulista e a comunidade Buraco do Sapo, no bairro Monte Verde, onde existem vários pontos de deslizamento de terra.

“Temos muitos pontos críticos aqui na comunidade, áreas que não foram desabitadas pelos moradores. Estamos passando muita dificuldade, a gente precisa que alguém da Prefeitura venha aqui e tome providências”, afirma Lucas Reis, líder comunitária.

O Prefeito de Franco da Rocha, Nivaldo da Silva Santos (PSDB), disse que o valor liberado pelo governo estadual será utilizado prioritariamente para estabilizar a região do deslizamento no Parque Paulista.

“Existem obras que estamos fazendo o planejamento para executar. Obras de pequeno porte a própria Prefeitura arca, já as de grande porte vamos fazer o projeto e buscar recursos com o governo do estado e federal”, disse o prefeito.

Segundo a Prefeitura de Franco da Rocha, a Defesa Civil vistoriou a comunidade Buraco de Sapo e fará uma visita ao local na sexta-feira (4). Também informaram que o Centro de Referência de Assistência Social da região está aberto para acolher famílias e que obras de contenção foram feitas na região, além de outras pequenas de drenagem, nos últimos anos.

Residências interditadas

Foram interditadas 62 casas que são próximas ao local dos deslizamentos. A Prefeitura de Franco da Rocha disse que deve pagar auxílio aluguel de R$ 400 a partir da próxima semana. Também disseram que 188 imóveis foram interditados em toda a cidade após a chuva do fim de semana e informou que esses imóveis não estão seguros com a previsão de chuvas para os próximos dias e orientou os moradores desses imóveis a deixarem o local e procurar abrigos municipais.