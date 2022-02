O abono salarial PIS/Pasep deste ano começa a ser pago nesta terça-feira (8) aos trabalhadores da iniciativa privada e em 15 de fevereiro aos servidores públicos. Os pagamentos são referentes ao ano-base 2020.





O Programa de Integração Social (PIS) é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é destinado aos servidores públicos e é pago por meio do Banco do Brasil.

Quem tem direito ao abono?

Têm direito ao abono aqueles que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, no mínimo, 30 dias, no ano-base de pagamento.

Também é preciso estar inscrito no PIS-Pasep há, pelo menos, cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O calendário é ordenado pelo mês de nascimento, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, e pelo número final da inscrição, no caso dos servidores públicos.

Qual o valor do abono?

O valor do abono salarial pode chegar até o valor de um salário mínimo, dependendo da quantidade de meses trabalhados. O valor total só é recebido por quem trabalhou os 12 meses do ano anterior.

Atualmente, o valor do abono salarial varia de R$ 101 a R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

Valores do abono salarial PIS/Pasep

Meses trabalhados Valor recebido 1 R$ 101 2 R$ 202 3 R$ 303 4 R$ 404 5 R$ 505 6 R$ 606 7 R$ 707 8 R$ 808 9 R$ 909 10 R$ 1.010 11 R$ 1.111 12 R$ 1.212

Calendário de pagamento do abono salarial PIS ano-base 2020

Nascidos em Começam a receber em Recebem até Janeiro 8 de fevereiro 29 de dezembro Fevereiro 10 de fevereiro 29 de dezembro Março 16 de fevereiro 29 de dezembro Abril 17 de fevereiro 29 de dezembro Maio 22 de fevereiro 29 de dezembro Junho 24 de fevereiro 29 de dezembro Julho 15 de março 29 de dezembro Agosto 17 de março 29 de dezembro Setembro 22 de março 29 de dezembro Outubro 24 de março 29 de dezembro Novembro 29 de março 29 de dezembro Dezembro 31 de março 29 de dezembro Fonte: Codefat

Calendário de pagamento do abono salarial Pasep ano-base 2020

Nº final da inscrição Começam a receber em Recebem até 0-1 15 de fevereiro 29 de dezembro 2-3 17 de fevereiro 29 de dezembro 4 22 de fevereiro 29 de dezembro 5 24 de fevereiro 29 de dezembro 6 15 de março 29 de dezembro 7 17 de março 29 de dezembro 8 22 de março 29 de dezembro 9 24 de março 29 de dezembro

Fonte: Codefat

Como consultar o benefício

Para saber se tem ou não o direito, além de quando e quanto receberá do abono salarial, é possível ligar para o número 158 ou consultar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

O aplicativo está disponível para Android e iOS.

Para acessar o aplicativo, é necessário o CPF e a senha utilizada no site gov.br ou fazer o cadastro, caso o usuário não tenha acessado o site.

Após acessar o aplicativo, é necessário clicar em Benefícios e depois em Abono Salarial, onde será mostrado se o usuário é habilitado ou não para o benefício.

Desde 1º de fevereiro, o trabalhador do setor privado também pode verificar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Trabalhadores ligados ao Pasep também podem consultar o benefício pelo site do Banco do Brasil. Também é possível ligar para a Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).

Os trabalhadores do setor privado com conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal receberão o valor do PIS automaticamente no banco.

Os outros trabalhadores receberão o benefício por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Se por algum motivo não for possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências.

Enquanto isso, o abono do Pasep será pago via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil.

O beneficiário que não é correntista do Banco do Brasil poderá efetuar a transferência via TED para uma conta de sua titularidade, usando os terminais de autoatendimento, pelo site www.bb.com.br/pasep ou nos caixas das agências.