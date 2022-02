Convidado, o vereador de Ferraz de Vasconcelos, Claudio Ramos Moreira (PT) participou da quinta edição da Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, no sábado, dia 05, em Suzano. O seminário foi realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) daquela cidade.





Na ocasião, o vereador petista ferrazense que sempre teve uma atuação política direcionada a criação de ações públicas para fortalecer e, ao mesmo tempo, proporcionar um ambiente de afirmação pelo segmento negro em geral aproveitou o momento propício para defender mais uma vez o combate ao racismo e a desigualdade. Segundo ele, a sociedade não pode e não deve continuar discriminando pessoas por sua cor.

Em Ferraz de Vasconcelos, Claudio Ramos, é um incentivador nato, por exemplo, da Semana Municipal da Consciência Negra promovida na cidade em parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e entidades afins sempre no período culminante com o dia 20 de novembro quando se atribui a data da morte do líder Zumbi dos Palmares. “Aliás, o evento é um dos mais significativos no Alto Tietê”, diz.

Em Suzano, a Conferência Regional da Igualdade Racial abordou o enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa. O público assistiu ainda palestras sobre respeito aos povos quilombolas, indígenas e outras minorias. Além de Ferraz, representantes de Poá e de Mogi das Cruzes também participaram do seminário. Claudio Ramos parabeniza os organizadores.

Por Pedro Ferreira