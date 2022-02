Levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos aponta que 9.396 ferrazenses não retornaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e outros 14.169 estão em falta com a 3ª dose. São cerca de 25 mil pessoas que não concluíram o esquema vacinal.





A Secretaria de Saúde solicita que as pessoas que já se imunizaram retornem para tomar o reforço, haja vista que os estudos científicos dão conta da necessidade de novas doses para garantir uma maior proteção contra o vírus.

Não retornaram para a segunda dose mais de 9 mil pessoas, sendo o grupo das pessoas entre 12 e 29 anos que corresponde a maior fatia dos faltosos. O público de terceira dose que integra o maior número de faltosos tem entre 20 e 29 anos e totaliza 12.052 pessoas.

A vacinação para as pessoas com 12 anos ou mais acontece de segunda a sexta-feira das 8 às 15 horas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Centro de Saúde II (CSII) e no CDHU das 8 às 20 horas.

Por Sandra Paulino