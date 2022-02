A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos (SP) anunciou o retorno das aulas presenciais da rede municipal na próxima segunda-feira (14). Ainda segundo a pasta, as escolas entrarão em contato com os pais e responsáveis para informar sobre a retomada.





O início do ano letivo será para as Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) do ensino infantil, fundamental e também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O início das aulas presenciais foi adiado após a suspensão do programa Bolsa Ferraz, em que cerca de 200 bolsistas que atuavam na limpeza e higienização das escolas, tiveram que parar. Por conta disso, foi necessário que uma nova equipe de limpeza fosse direcionada às escolas.

Vale ressaltar que o uso de máscara segue obrigatório nas unidades escolares, sendo permitido retirá-las somente durante as refeições. Os funcionários das escolas utilizarão equipamentos de proteção individual (EPIs) e haverá aferição de temperatura no período de entrada. Além disso, as escolas contarão com totens de álcool gel.

Ainda segundo a pasta, os kits de materiais escolares já foram entregues aos estudantes e as escolas receberam novos computadores para auxiliar no ensino.

Segundo o calendário escolar municipal, o término do primeiro semestre de 2022 será em 8 de julho. E, no dia 28 de julho, os estudantes retornam do recesso para o segundo semestre, já em 20 de dezembro o ano letivo será encerrado. As unidades escolares devem garantir, no mínimo, 200 dias letivos.