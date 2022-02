A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou nesta terça-feira, 8, a demolição do antigo prédio da Etec que dará lugar a uma nova unidade básica de saúde na Vila Jamil.

Inaugurado em 2007 e desativado há mais de quatro anos, o local era alvo constante de reclamações dos moradores do bairro devido à depredação e a presença de usuários de droga.

A prefeita Priscila Gambale acompanhou o início dos trabalhos e falou da importância da obra para a cidade.

“Hoje em Ferraz de Vasconcelos deixa de existir um prédio que trouxe muitas tristezas para os nossos cidadãos e começa a surgir um equipamento que irá beneficiar centenas de famílias. A Vila Jamil e região irão ganhar um posto de saúde moderno e preparado para atender as pessoas”, comentou a chefe do Executivo.

Desde que assumiu a administração no ano passado, Priscila sempre deixou clara a sua intenção em resolver a questão do prédio abandonado da Etec. Outro local que também estava abandonado e será entregue em breve para a população é o prédio localizado no Jardim Ferrazense, que também estava em condições precárias há anos e agora irá abrigar setores da Prefeitura.

Quem também acompanhou o início dos trabalhos de demolição foram o deputado estadual Rodrigo Gambale, o presidente da Câmara Flávio Batista de Souza, o Inha, os vereadores Alexandro Teteco, Álvaro Kaká, Osni Pasquarelli, Flávio do Depósito, Juca do São Judas, Eliel Fox, David Júnior e Fábio Wuhalla, além dos secretários Nicolas David, Jackson dos Santos, Hodirlei Martins e Marcelo Dearo, de Serviços Urbanos, Governo, Planejamento e Transporte, respectivamente.

Texto: Jucelio Salvador – MTB: 33848/SP/SeCom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade. Secom Ferraz