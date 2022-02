A prefeita de Ferraz de Vasconcelos (SP) Priscila Gambale (PSD) anunciou a reforma do Centro de Convenções da cidade. A empresa responsável tem o prazo de 6 meses para finalizar a reforma.





A reforma do prédio não dará custos aos cofres públicos. Outros itens do local, como cadeiras, mesas e outras compras necessárias serão custeadas pela prefeitura da cidade.

A obra do Centro de Convenções foi iniciada em 2010, no governo do ex-prefeito Dr. Jorge Abissamra, que deu o nome de sua mãe, Raja Elias Abissamra, ao local. Porém, na época, a justiça embargou a obra, alegando que o prédio cairia.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD), esteve presente no Centro de Convenções nesta quinta-feira (10).

Dr. Jorge afirmou que o embargamento era resultado de perseguição política, devido ao nome dado ao local.

A obra já estava praticamente finalizada, mesmo assim, os prefeitos que assumiram depois, tanto Acir dos Santos (PSDB), conhecido como Acir Fillo e José Carlos Fernandes Chacon (Republicanos), conhecido como Zé Biruta, não concluíram a obra.

Agora, no mandato do atual governo, o Ministério Público permitiu a retomada das obras no local e a reforma do prédio principal.

No começo do ano passado, o secretário Antônio Carlos falou sobre os problemas estruturais do local e afirmou que foi feito um levantamento do que é preciso para retomar as obras.

“Um grupo de engenheiros esteve há 40 dias aqui no Centro de Convenções e apontou as falhas estruturais, mas que podem ser corrigidas e não impedem a retomada da construção do local”, falou Antônio Carlos.



O Centro de Convenções fica na Avenida Brasil, 1807 – Vila Romanopolis, Ferraz de Vasconcelos (SP).

Confira a transmissão ao vivo em que o jornalista Jair Ambrósio esteve no local e falou mais sobre o assunto: https://youtu.be/JnRAQGRfRsU