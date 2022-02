A prefeita poaense Marcia Bin assinou, no início da noite desta quinta-feira (3/02), o convênio com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e garantiu o repasse de R$ 12 milhões para conclusão da obra da nova alça do viaduto Tancredo Neves, localizado na região central do município.

“Quando assumi a Prefeitura, tinha como uma das prioridades a retomada desta obra, por entender ver a importância que a mesma tem para o município. Poá está com a sua mobilidade urbana saturada e assinar oficializar esta conquista é motivo de muita felicidade”, afirmou a chefe do Executivo municipal.

Com a formalização do convênio junto ao governo estadual, a prefeita afirmou que o processo licitatório será realizado o quanto antes, em virtude da importância da obra. “O viaduto é o responsável pela interligação dos lados norte e sul da cidade e o mesmo já não comporta a grande quantidade de veículos que trafega pelo local, principalmente em horários de pico. A nova alça tem como finalidade desafogar o trânsito e proporcionar maior fluidez nesta travessia. Determinei aos departamentos que agilizem os trâmites para a abertura do processo licitatório com o objetivo de retomar a obra o mais breve possível”, destacou Marcia Bin.

A prefeita fez questão de agradecer ao governador João Doria, ao vice-governador Rodrigo Garcia, ao deputado estadual André do Prado e, em nome do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a todos os secretários estaduais que participaram das reuniões e se empenharam para garantir este investimento para o município. “Durante todo o ano de 2021, participei de inúmeras reuniões no Palácio do Governo em busca desta parceria. Agradeço a todos os envolvidos nesta luta, faço questão de dividir esta conquista com cada um porque se trata de um grande investimento para a nossa querida Poá”, finalizou.

Estiveram presentes na cerimônia de assinatura o secretário de Governo e Serviços Urbanos, Marcio Borzani, o deputado estadual André do Prado, e os vereadores David de Araújo Campos, Jilmara Quirino dos Santos, José Fabricio de Oliveira, Lucas Alves Ferrari, Marcilio Graciliano Duarth, Marcio Barbosa Iglesias, Patrícia Bin de Sousa Sanches e Welson Lopes da Silva.