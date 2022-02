Expectativa é fomentar ações para formação de bailarinos profissionais e contribuir com a articulação de várias modalidades de dança no município

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (09/02), a diretoria e integrantes da nova Associação de Cultura Artística Paulista (Acap). Ao lado do secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, iniciou o diálogo com a instituição para fomentar a criação da equipe de balé oficial da cidade e contribuir para a articulação de várias modalidades de dança. O principal objetivo é democratizar a expressão artística e unificar os propósitos das empresas deste segmento.

O encontro também contou com a participação dos membros da diretoria, o presidente Caio Borba, e o secretário de assuntos gerais, Yshiro Baba, assim como os representantes do corpo executivo: Márcia Belarmino, coordenadora pedagógica e representante da Secretaria Municipal de Cultura; Maurício Oliveira, coordenador, produtor artístico e representante do Promodança; e por fim, a coordenadora de programação e representante dos bailarinos, Paloma Souza.

A oportunidade foi viabilizada para que a gestão pudesse conhecer a Associação de Cultura Artística Paulista, que surgiu por meio de uma demanda apresentada na 1ª Mostra e Conferência de Dança Online de Suzano, realizada em 2021. O principal objetivo dos integrantes é abrir o diálogo com as escolas de dança para unificar e legitimar a atuação na cidade, bem como de criar oportunidades para novos profissionais do universo da dança. “Nós queremos fazer a intermediação da dança em todos os âmbitos e modalidades, desde estreitar os laços com escolas e empresas, até os pequenos coletivos que oferecem dança de rua, urbanas, do ventre e contemporânea”, afirma Márcia Belarmino.

Com a nova parceria, o município tende a acolher mais demandas e fechar convênios com representantes do segmento, segundo reforça o titular da pasta, Walmir Pinto. “Atualmente, contamos com diversos grupos se movimentando na cidade e dispomos de editais para ofertar bolsas-auxílio em apoio à arte. E agora vamos poder disponibilizar ainda mais qualificação e vagas dentro da área, elevando o nome de Suzano dentro do cenário artístico”.

Conforme explica o chefe do Executivo, há 20 anos o município é um importante centro de formação de bailarinos profissionais, sendo que muitos suzanenses estão atuando no exterior. “Acredito que a parceria com a Acap vai potencializar a cultura na cidade e, mais do que isso, oportunizar sonhos dentro da área. O universo da dança é extenso, pois acolhe desde os dançarinos até costureiras e diretores de arte, e isso reflete diretamente na geração de renda”.

Ashiuchi ainda reforça a importância dessas iniciativas como ferramenta de transformação social. “Existem diversas possibilidades que abrem portas para um novo caminho na vida das pessoas e a arte é uma delas. Seguimos trabalhando pela democratização da cultura e valorização destas ações que nos enriquecem como seres humanos”.

Durante a reunião, também foram alinhadas outras atividades para o mês de abril, em celebração ao aniversário do município. A Secretaria Municipal de Cultura irá promover mais uma edição da Mostra de Dança, que contará com a apresentação oficial da Acap e a abertura do processo seletivo para o grupo de balé oficial de Suzano. Mais informações serão divulgadas em breve pela pasta.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano