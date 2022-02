Ao todo, município governado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi já contemplou 12.619 suzanenses de 5 a 11 anos

A cidade de Suzano atingiu nesta terça-feira (08/02) a marca de 50% das crianças de 5 a 11 anos imunizadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em pouco mais de três semanas, a Secretaria Municipal de Saúde contemplou 12.619 suzanenses de um total de 25.230 aptos a receber o imunizante. A campanha continua até a próxima sexta-feira (11/02), com acolhimento nas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sob agendamento.

Só nesta terça-feira, entre 9 e 16 horas, os postos contemplaram 858 crianças. O agendamento, inclusive, segue com vagas disponíveis para os próximos dias úteis, sendo das 9 às 15 horas para os pequenos de 6 a 11 anos e, entre 15 e 16 horas, para os que têm 5 anos e o público de 5 a 11 anos com comorbidades.

Para garantir a vaga de seus filhos, os pais ou responsáveis devem primeiro realizar um pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br), do governo do Estado, e depois escolher data, horário e unidade de saúde de sua preferência na plataforma virtual (bit.ly/Agendamento_Suzano). O cadastro deve ser feito com os dados pessoais da criança que será atendida.

Para o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, em pouco mais de três semanas, os postos têm realizado uma grande força tarefa para imunizar o máximo de crianças possíveis. “Hoje atingimos uma importante marca, que é a imunização de 50% do público infantil. Além dos atendimentos nas UBSs, a ‘Maratona de Vacinação Kids’ foi importantíssima para acelerarmos o número de suzanenses contemplados”, informou.

O titular da pasta lembrou ainda que, além do acolhimento infantil, a imunização dos adultos continua. “Só nesta terça-feira, realizamos a aplicação de 2.126 doses em pessoas com 12 anos ou mais, sendo 98 de primeira, 222 de segunda e 1.806 de dose de reforço. Ou seja, nossas equipes estão focadas em proteger toda a população e, por isso, agradeço a dedicação de cada profissional da Saúde empenhado neste processo”, elogiou.

Com o balanço do dia, a cidade administrada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi contabiliza 251.921 aplicações de primeira dose, o que significa que o município ultrapassou a marca de 100% da população apta; 230.365 de segunda, atingindo 94,11% do público; e 96.629 da dose de reforço, sendo 39,47%.

“Suzano segue com trabalho intenso na imunização, tendo conquistado importantes posições. Parabenizo os colaboradores da prefeitura, em especial os que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Por fim, agradeço todo empenho do secretário Pedro Ishi neste processo de vacinação”, concluiu.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano