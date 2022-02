O projeto Suzano Mais Emprego divulgou nesta quarta-feira (09/02) uma nova relação de vagas disponíveis para suzanenses de todos os níveis de escolaridade, em especial aos que concluíram o ensino médio. São 37 oportunidades de um total de 98 vagas inéditas. As ocupações podem ser consultadas em bit.ly/suzano-emprego e os interessados devem enviar o currículo para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, no formato “Word” ou “PDF”.





A iniciativa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulga pedidos de vários contratantes para munícipes formados no ensino médio buscando o retorno ou o primeiro ingresso ao mercado de trabalho. Entre as vagas para este público, estão vendedor de loja de material de construção (2), atendente de suporte técnico (2), soldador (4), encanador industrial (4), mecânico hidráulico (1) e eletricista de manutenção (2). Outros requisitos como experiência, local de moradia e trabalho são definidos pelas próprias empresas.

A pasta também fornece oportunidades aos munícipes com diferentes níveis de escolaridade, desde formados no ensino fundamental até pessoas com curso superior finalizado. Outra parcela atendida de forma exclusiva pelo projeto são as pessoas com deficiência, que podem se candidatar a 12 vagas exclusivas, entre elas, auxiliar de RH (2) e assistente de social media (1). Para estas, os interessados devem anexar um laudo médico comprobatório aos currículos.

As vagas são semanalmente atualizadas no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br), de acordo com as oportunidades disponibilizadas pelas empresas contratantes, geralmente com a descrição de cargos conforme a experiência desejada, o nível de escolaridade, o local de moradia e a disponibilidade para trabalhar em determinados municípios.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a oferta de emprego para os munícipes pode ser benéfica para os recém-formados. “Estamos no segundo mês de um ano que promete ser desafiador, por isso queremos dar as primeiras oportunidades a vários munícipes. Encaminhamos currículos de pessoas de todas as idades, escolaridades e experiência profissional, sendo uma porta de entrada muito positiva para o mercado”, pontuou.

Os interessados podem consultar as vagas e enviar currículos em arquivo “PDF” ou “Word” para suzano.vagas@gmail.com, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, podendo tirar dúvidas por meio do telefone (11) 4742-9579.