Comprado pela gestão anterior e, hoje, sendo totalmente reformado o prédio situado na Rua D. João VI, 508, no Jardim Ferrazense, será uma extensão do Paço Municipal em breve. O futuro espaço terá o nome de Centro Administrativo Prefeito Valdemar Marque de Oliveira, o Dema. O homenageado faleceu aos 69 anos em julho de 2021, vítima da Covid-19. O local medindo 12 mil metros quadrados abrigará algumas secretarias e departamentos. Com isso, o Palácio da Uva Itália vai economizar com aluguel. No endereço, está sendo construída uma creche e futuramente um mercadão.





O projeto de decreto legislativo concedendo a denominação do lugar ao ex-prefeito Dema (1997 a 2000) foi aprovado, por unanimidade, em primeiro turno na sessão ordinária, na terça-feira, dia 08. Agora, o texto de autoria do vereador, David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior, espera ser votado em segunda e última discussão, porém, ainda não existe uma data definida. Na sequência, a matéria segue para a sanção do Poder Executivo. O parlamentar agradeceu os votos dos colegas.

Vereador David Júnior (PSD) presta homenagem ao ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), Dema.

Na prática, David Júnior fez questão de enaltecer, sobretudo, a colaboração direta de Roberto Antunes de Souza (Cidadania), que, por sinal, exerceu o seu primeiro mandato eletivo exatamente na gestão do então prefeito Dema. Na justificativa, o autor descreveu que além de gestor público, o homenageado foi um brilhante administrador privado. No fundo, atuou como empresário nos ramos de alumínio, da alimentação (restaurantes) e postos de combustíveis nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano.

“Na realidade, o nosso saudoso Dema era considerado um homem bem-sucedido nos negócios. Aliás, foi justamente por essa característica que o nome dele ganhou notoriedade para disputar e vencer a eleição municipal em 1996”, diz David Júnior. Na chefia do governo local, o ex-prefeito canalizou o Córrego Ribeirão Itaim, acabando assim com as costumeiras enchentes na região central da cidade e instalou bases comunitárias da Polícia Militar na Praça da Independência e no Parque São Francisco.

Pioneirismo

Além disso, o ex-gestor construiu o Complexo Viário Vereador Marcos Luiz da Silva interligando as Ruas Caetano Rúbio, no Jardim Tinoco com a José Moreno, na Vila Romanópolis. Dema foi responsável ainda pela edificação de quatro creches e pelas criações do Estatuto do Magistério e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e pela implementação do programa Renda Mínima Municipal em 1997, ou seja, um dos precursores do atual Renda Brasil, entre outras ações e obras estruturantes.

Por Pedro Ferreira