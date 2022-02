Uma estudante de medicina de Alagoas foi suspensa de seu estágio na rede de saúde pública do município de Marechal Deodoro, após ironizar a morte de uma paciente nas redes sociais nesta terça-feira (08). A estudante não teve sua identidade revelada.





O caso aconteceu na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão. Na postagem feita nos stories da jovem no Instagram, ela mostrava o nome da paciente e escreveu: “Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo no pulmão e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Tô puta”.

Estudante de medicina ironiza morte de paciente durante seu estágio.

Após algum tempo, ela informou a morte da paciente: “Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”.

As postagens da jovem repercutiram até chegarem na direção do curso de Medicina onde ela está matriculada.

Em nota, o Centro Universitário Cesmac diz que iniciou um processo administrativo para investigar o caso. A universidade afirmou que a aluna cursa o 9º período do curso de Medicina na instituição e cumpria estágio no regime de internato em uma unidade de emergência.

“O Centro Universitário Cesmac repudia veementemente qualquer postura inadequada e fora dos padrões de ética, elemento primordial na excelência da formação médica, reforçando que todo paciente é digno de respeito, atenção e acolhimento”, informou a instituição.

A universidade ainda afirmou que a estudante foi afastada de suas atividades acadêmicas na universidade e pela Secretária de Saúde de Marechal Deodoro.

Confira a nota divulgada pelo Cesmac:



“O CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC vem a público esclarecer que deu início ao Processo Administrativo Interno para apuração da conduta da estudante do 9º período do curso de Medicina que fez referência, em redes sociais, ao atendimento de paciente em Unidade de Urgência onde desenvolvia atividades de estágio sob supervisão em regime de internato.

A Instituição informa que tomou conhecimento a respeito do caso por meio de capturas de tela feitas por outros estudantes e postadas em grupos de aplicativo de mensagem.

A Coordenação do Curso, tão logo cientificada do fato, iniciou a apuração com vista em avaliar e mensurar a gravidade da atitude da aluna, notadamente, no que concerne a suposta infringência a princípios éticos que norteiam o exercício de tão nobre e importante missão já a partir da preparação acadêmica.

Conforme estabelece o Regime Disciplinar do Estatuto da instituição, a Coordenação vai conduzir a apuração ouvindo e consultando os Colegiados competentes.

A aluna deverá ser convocada a apresentar sua versão sobre os fatos, respeitando o direito universal ao contraditório e à ampla defesa.

O CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC repudia veementemente qualquer postura inadequada e fora dos padrões de ética, elemento primordial na excelência da formação médica, reforçando que todo paciente é digno de respeito, atenção e acolhimento.

A aluna, por prudência e cautela, foi afastada preventivamente das suas atividades acadêmicas pela Coordenação do Curso e pela Secretaria de Saúde de Marechal Deodoro até que a apuração seja concluída e os fatos devidamente esclarecidos, o que deverá ocorrer com a brevidade que o caso recomenda.”