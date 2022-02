O projeto “Baby, Me Leva”, organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está com novos animais disponíveis para adoção. Dos 69 cadastrados, 21 são gatos e podem ser encontrados no portal da iniciativa, localizado no site da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br/baby-me-leva/).





Os pets sob tutela dos cuidadores, organizações não-governamentais (ONGs) e do Setor de Bem-Estar Animal podem ter seus dados de idade, porte e comportamento visualizados no portal junto de uma imagem do animal, possibilitando fácil acesso da população a gatos como os filhotes Frajola, Marri e Luna, recentemente acolhidos por casas de adoção da cidade.

Para adotar um dos animais, os munícipes podem entrar em contato com o Setor de Bem-Estar Animal por meio do número (11) 4745-2055 ou do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br, para ser encaminhado às instituições parceiras da ação que acolhem os pets.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o projeto oferece uma oportunidade de ter um novo pet em casa. “São vários bichinhos em busca de um lar e, mesmo que estejam sendo muito bem tratados pelas ONGs e casas de adoção parceiras, cada um deles merece uma família para chamar de sua”, afirmou.

Segundo o titular da pasta, em breve haverá um novo evento de adoção para cães e gatos no município. “O mês de fevereiro será propício para retomarmos as ações, pois sempre temos um público muito interessado em levar um novo bichinho para casa”, finalizou.

Em caso de presenciar um animal em situação de abandono ou maus tratos, entre em contato com a Ouvidoria Geral do Município pelo telefone 0800-774-2007 para denunciar de forma segura e anônima.