O Grupo Cenário de Comunicação recebeu uma honraria da Associação Morar Bem Viver Bem (AMBVB), por seu trabalho colaborativo e participação em projetos da instituição.





“Dedicamos o presente certificado de mérito, em reconhecimento ao desempenho, participação e contribuição na parceria junto a nossa instituição – Morar Bem Viver Bem.”, diz o certificado.

A associação MBVB acompanha de perto a situação das casinhas da Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, e luta para que o processo seja concluído.

A TV Cenário já fez diversas matérias e coberturas sobre as 188 casinhas da Vila São Paulo, mostrando a situação do local, o que faltava, prazos da prefeitura e muito mais. Até o momento, as obras não foram finalizadas e as casas não foram entregues, a prefeitura da cidade tinha definido o mês de dezembro para entregar, porém, não foi o que aconteceu.