Os bolsistas do ‘Bolsa Ferraz’ realizaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (14) para que a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos ouvisse o grupo. A TV Cenário esteve no local cobrindo o ocorrido.





Com a manifestação, os bolsistas conseguiram acesso à prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, onde foram buscar respostas sobre a situação do Bolsa Ferraz, sendo uma delas, o motivo de que alguns bolsistas do programa estavam sendo contratados para a limpeza das escolas e outros não.

Segundo a prefeita da cidade, Priscila Gambale (PSDB), o serviço de limpeza foi terceirizado de forma emergencial, para que as escolas tivessem condições de retomarem as aulas presenciais, logo, as contratações estão sendo feitas por uma empresa, não pela prefeitura da cidade.

Bolsistas do ‘Bolsa Ferraz’ realizam manifestação e conseguem falar com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Foto: Geovana Soliman/TV Cenário.

Já sobre a paralisação do programa Bolsa Ferraz, a prefeita disse que a decisão que obrigou a prefeitura a suspender o programa foi tomada com base no antigo programa Frente Municipal de Trabalho, realizado pela gestão passada.

Na ocasião, os bolsistas puderam ouvir as justificativas da prefeita e conseguiram levar suas dúvidas até ela.

Confira a manifestação dos bolsistas do Bolsa Ferraz:

Assista ao Bom Dia Cenário desta segunda-feira e acompanhe a reunião da prefeitura com os bolsistas: