A Polícia Civil de São Paulo interceptou ligações telefônicas em que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), intermedeia a entrega da administração de dois hospitais para organizações sociais (OS) do grupo do médico Cleudson Garcia Montali. Montali foi condenado a 200 anos de prisão por ser o líder de uma organização criminosa envolvida no desvio de R$ 500 milhões da Saúde.





Nas ligações, o médico condenado, presta contas ao deputado de suas ações. Cleudson já era investigado pela polícia e pelo Ministério Público Estadual na época.

Cleudson Garcia foi alvo da Operação Raio X, que apurou fraudes na gestão de hospital de 27 cidades em quatro Estados, sendo eles Pará, São Paulo, Paraíba e Paraná. A investigação durou dois anos até que a sua primeira fase foi deflagrada, em 2020, quando ocorreram buscas no gabinete do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). A polícia concluiu a nova fase da operação, no começo do ano, cumprindo mandados de busca na casa do ex-governador Márcio França, na época pré-candidato do PSB aos Palácios dos Bandeirantes, além de outros investigados. Segundo o Estadão, até agora, Pignatari não estava entre os políticos investigados pela operação.

Carlão Pignatari participou da CPI das Organizações Sociais da Saúde, que investigou o setor e foi encerrada em 17 de setembro de 2018. O deputado era suplente, mas participava ativamente das sessões. Cleudson foi convocado e, em agosto de 2018, prestou depoimento aos parlamentares sobre investigações envolvendo a OSS Santa Casa de Birigui e sua atuação na contratação de organizações sociais por municípios paulistas. Cleudson negou irregularidades.

Oito meses após o fim da comissão, Pignatari foi flagrado fazendo pedidos ao homem apontado como líder do grupo criminoso que atuava no setor.

Em 22 de maio de 2019, em um telefonema de Cleudson para o deputado, o médico ouviu recebeu um pedido. “Deixa eu te fazer um pedido, o prefeito de Santa Fé ‘tá’ com um problema sério na Santa Casa dele lá. ‘Cê’ não quer pedir pra alguém ‘dá’ uma olhada lá e vê se põe uma OS tua pra gerenciar aquilo?”. O médico respondeu: “Claro, claro. Só que eu.. O senhor pode me passar o telefone?”.

Prefeito de Santa Fé do Sul e Cleudson chamam Pignatari de ‘nosso amigo’

Em 27 de maio de 2019, A Polícia Civil teve acesso a outra conversa sobre o caso, desta vez entre o então prefeito de Santa Fé do Sul, Ademir Maschio (DEM), e Cleudson. Os dois chamam o deputado de “nosso amigo”. O médico pergunta se podia mandar uma equipe de “umas três, quatro pessoas para fazer um levantamentozinho para nós”. O prefeito respondeu: “O dia que o senhor quiser!”. Cleudson então afirma que as pessoas que forem à cidade vão dizer ao prefeito como tudo deve ser feito. “Eu chamo o provedor e a gente conversa sem problema”, diz o prefeito, que conta ao médico que a cidade tem ainda uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Eles marcam o encontro na prefeitura.

Segundo o Ministério Público, o grupo de Cleudson usava notas frias e desviava grande parte dos recursos repassados às organizações sociais por meio de superfaturamento de compras e de serviços não executados.

Em uma conversa de 2019 entre Pignatari e Cleudson, a cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP) é citada

Em 12 de junho de 2019, uma nova conversa entre Pignatari e Cleudson ocorre, dessa vez é o presidente da Alesp quem telefona. “Cleudson, é o Carlão Pignatari, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa: ‘Cê’ conhece o Hospital de Ferraz de Vasconcelos, o Regional?” Cleudson diz que não, mas fala que a prefeitura de lá o chamou para uma conversa. Pignatari quer intermediar o contato do médico com um colega de Assembleia, um deputado da região. Ele diz a Cleudson: “Tá bom, então eu vou precisar que antes de você ir na prefeitura, você venha aqui na Assembleia, pra mim (sic) te apresentar o deputado de lá, que ele vai ser o capital seu lá.”

Em 14 de junho, Cleudson liga e diz a Pignatari: “Só ‘tô’ lhe dando o retorno que tive ontem lá com aquele nosso amigo [o outro deputado estadual, da região de Ferraz de Vasconcelos] na cidade dele, almocei lá, com ele. Ele me ligou agora há pouco. Quer se encontrar comigo. Eu tô atendendo ele, viu!”. Carlão respondeu: “Tá ótimo, doutor”. Cleudson continuou. “Aquele outro de Santa Fé, [o prefeito] que o senhor me falou, também me ligou e vai marcar a semana que vem em São Paulo. Ele preferiu conversar comigo em São Paulo, tá?”.

Carlão Pignatari diz que desconhecia suspeitas sobre ação de médico

Em nota de sua assessoria, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), afirmou que “as supostas conversas questionadas pela reportagem são datadas de 2019, antes de qualquer denúncia ou suspeita pública contra o médico Cleudson Garcia Montali”. Além disso, disse que ele não era presidente da Assembleia na época das conversas.

A nota ainda diz que o deputado “não é investigado na Operação Raio X e que em nenhum momento foi alvo de diligências determinadas pela Justiça”. “O inquérito principal da operação inclusive já foi encerrado, resultando em mais de 160 novos inquéritos, sendo que o parlamentar não é investigado em nenhum deles. Não possui, portanto, qualquer relação com o caso.”

A assessoria do tucano também afirmou ser “importante destacar que o deputado Carlão Pignatari apoia a irrestrita investigação da Operação Raio X e reitera sua correta conduta em sua trajetória parlamentar”.

A defesa do médico foi procurada, mas, também não foi localizada. Cleudson está preso, cumprindo duas condenações que somam 200 anos de prisão.

Com informações do Estadão.