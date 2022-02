Dois homens furtaram um carro nesta quarta-feira (16) na Rua Doutor Pedro Foschini, na Vila Romanopolis, em Ferraz de Vasconcelos (SP). O furto ocorreu por volta das 11h20, enquanto a dona do carro ia até a prefeitura da cidade, que fica ao lado da rua onde o carro estava estacionado.





Nas imagens registradas por uma câmera de segurança é possível ver quando os dois suspeitos chegam no local, conversando, uma mulher aparece e coloca um lixo em uma lixeira, assim que ela sai de vista, eles abrem o carro e começam a mexer nele. Enquanto um dos suspeitos está dentro do carro, o outro fica do lado de fora, observando a movimentação.

Após mais alguns segundos, o homem do lado de fora se afasta do veículo enquanto o outro consegue dar partida e levar o carro.

O carro furtado é um Chevrolet Prisma branco, com a placa QNV7F57.