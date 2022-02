Cumprindo uma das principais atribuições de um agente público no exercício do seu cargo, o vereador Claudio Roberto Squizato (PL) vistoriou o Centro de Distribuição de Alimentação Escolar (Cedae) da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. A visita ao órgão situado na Rua Euclides da Cunha, 70, antiga Cozinha Piloto, no Jardim San Giovani ocorreu na terça-feira, dia 15.





Na ocasião, Claudio Squizato fiscalizou a qualidade dos produtos alimentícios usados na fabricação descentralizada da merenda escolar, ou seja, nas próprias unidades de ensino e as condições de armazenamento em geral. Além disso, o parlamentar verificou a temperatura das geladeiras e ambiente e, ao mesmo tempo, o meio de transporte. Ainda, de acordo com ele, nada foi encontrado irregular no local.

Com isso, existe a garantia de que a alimentação servida aos estudantes da rede municipal de ensino apresenta todos os requisitos de higiene e qualidade. Afinal de contas, somente do sistema próprio são mais de 22 mil alunos atendidos diariamente. Convém destacar que num passado remoto, a merenda escolar era preparada na então Cozinha Piloto e depois distribuída para as escolas municipais.

No fundo, com o processo de descentralização, já que as refeições passaram a ser feitas nas unidades de ensino locais evita-se também o desperdício de alimentos tendo em vista, que a ação possibilita um controle por parte das merendeiras, isto é, essas profissionais (os) só cozem o extremamente necessário para o dia. Enfim, fica mais fácil, por exemplo, condicionar a produção de comida à presença de estudantes em sala de aula.

Por Pedro Ferreira