37 Cargos

( Nível fundamental, médio, técnico e superior )

( Nível fundamental, médio, técnico e superior ) São 56 vagas mais cadastros reservas

Salários de até R$12.011,42

Cesta básica + VA + VT

Inscrições abertas até 06 de março no site da Fundação NOSSO RUMO

www.nossorumo.org.br

Provas objetivas – 27/03/2022.

A Alfa Brasil Poá vai preparar você para a prova objetiva, com professores altamente qualificados com experiência em concursos públicos.

Material próprio da Alfa Brasil com exercícios atualizados de editais anteriores.

Entre em contato agora mesmo para mais informações:

(11)9-6101-3693

(11)4638-5393

Avenida Antônio Massa, 465 Centro – Poá

www.alfabrasil.com.br

Alfa Brasil 24 anos transformando histórias.