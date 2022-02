No próximo sábado (19/02), a CPTM terá uma importante alteração na linha 12-Safira por conta das obras de reforma no Viaduto Bresser pela SP Obras, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Entre o início da operação comercial (04h00) e 09h30 o trecho entre as estações Brás e Tatuapé estará interrompido.





Os passageiros terão a possibilidade de utilizar a Linha 11-Coral e a Linha 3-Vermelha do Metrô como alternativas para o trajeto.

Colaboradores da CPTM estarão à disposição dos passageiros para ajudar em caso de dúvidas. A companhia irá emitir avisos sonoros nos trens e estações sobre a suspensão do serviço e as informações também estarão disponíveis nas redes sociais da CPTM.

Vale lembrar que aos finais de semana os intervalos médios nas cinco linhas da CPTM são de 35 minutos. A medida é necessária para a execução das obras de melhorias e manutenção na via, nos sistemas de energia e nas próprias estações da Companhia.