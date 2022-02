Rodrigo Ashiuchi se apresentou a Marcos Miranda, técnico oficializado pelo clube na manhã desta terça-feira (15/02)

O prefeito Rodrigo Ashiuchi visitou a Arena Suzano na tarde desta terça-feira (15/02) para conhecer e dar boas-vindas ao novo técnico do Suzano Vôlei, Marcos Miranda. O chefe do Executivo suzanense conversou com os atletas e o novo membro da equipe, desejando-lhes um bom trabalho.



Acompanhado dos secretários municipais de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, e de Meio Ambiente, André Chiang, Ashiuchi esteve na praça esportiva onde o treinador conduziu seu primeiro dia de treino frente à equipe do Suzano Vôlei.



Após acompanhar parte do treino, o prefeito suzanense se reuniu com a comissão técnica e com os jogadores para dar as boas-vindas a Marcos Miranda e dar palavras de incentivo aos atletas, que no próximo sábado (19/02) enfrentam o JF Vôlei às 18 horas na Arena Suzano, em mais uma partida da Superliga B.



Segundo o novo técnico da equipe, a história da cidade no esporte foi decisiva para sua chegada. “Suzano era um lugar que sempre esteve no radar pelos grandes nomes que passaram na cidade. Fico feliz de fazer parte desse projeto para reerguer o vôlei na cidade e agradeço ao prefeito e à comissão pelo voto de confiança”, disse.



A supervisora Ana Paula Ferreira agradeceu a visita do prefeito, ressaltando o apoio da cidade no projeto. “Somos privilegiados de ter uma estrutura como a Arena Suzano e a isso só temos a agradecer à administração municipal pelo apoio”, contou.



Para Nardinho, o novo treinador suzanense tem tudo para fazer um grande trabalho na Superliga B. “Estamos falando de um profissional que esteve em dois Jogos Olímpicos, conquistando um ouro em 1992. Ele demonstra muita qualidade e trabalha com muita intensidade, por isso vejo um bom futuro para esse time na segunda divisão nacional”, pontuou.



Segundo o prefeito, a visita para desejar boa sorte passa pelo desejo de ver o fortalecimento do esporte na cidade. “O Marcão demonstrou muita empolgação em estar na nossa cidade, que aos poucos, está reconstruindo uma tradição no esporte. Os grandes resultados recentes do Suzano Vôlei e do Usac mostram isso e é por essa razão que estamos sempre apoiando os clubes da cidade”, finalizou.



Novo treinador

Marcos Miranda, o Marcão, foi jogador profissional nos anos de 1970 e 1980 e ganhou destaque na carreira enquanto membro da comissão técnica da Seleção Brasileira nas Olímpiadas de Barcelona em 1992, participando da histórica geração que trouxe o primeiro dos três ouros olímpicos do País na modalidade.



Marcão soma passagens como técnico e membro das comissões técnicas de seleções nacionais como Egito, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e, mais recentemente, da Austrália.



Troca Social

Assim como em outras partidas do Suzano Vôlei, o Fundo Social de Solidariedade estará realizando a troca de ingressos sociais para a partida do clube na Arena Suzano, distribuindo tíquetes para o jogo mediante a entrega de um quilo de alimento não-perecível no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), das 9 às 16 horas, de quarta a sexta-feira (de 16 a 18/02).

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano