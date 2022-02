Reforma foi anunciada pelo secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues, durante encontro com o prefeito Rodrigo Ashiuchi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu em seu gabinete a visita do secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues, para estreitar relacionamento e firmar parceria para melhoria da infraestrutura esportiva da cidade. Com a participação do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ficou definido no encontro uma parceria para reforma da quadra do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão.

As autoridades trataram sobre as demandas e os equipamentos esportivos do município, como a Arena Suzano, o Parque Max Feffer e o Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Durante a reunião, que ocorreu no dia 28 de janeiro, foi feito um acordo para a revitalização do Complexo Esportivo Paulo Portela, com a reforma do piso original da quadra pelo governo do Estado.

“Seguimos atuando por mais investimentos e melhorias pelo esporte da região. Quem trabalha junto cresce em parceria e esse é nosso objetivo”, afirmou Rodrigues. O valor de investimento ainda será anunciado, uma vez que a reforma integrará um pacote de melhorias para o Alto Tietê, com previsão de início no mês de julho.

De acordo com Nardinho, a revitalização significa cuidar da história do esporte. “O Complexo Poliesportivo Paulo Portela carrega consigo o espírito do esporte suzanense. É um lugar que faz parte da história do voleibol brasileiro, das nossas equipes e dos grandes atletas que lá jogaram”, conta.

Para o prefeito, a reforma trará maior modernização de uma das principais praças esportivas da cidade. “Este é um investimento especial para Suzano, pois assim podemos preservar e cuidar melhor de um dos nossos grandes patrimônios esportivos. Agradeço ao secretário Aildo pela presença e pela colaboração em prol do esporte suzanense e estadual. Seguimos juntos para concretizar essa revitalização”, relatou.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Governo, Alex Santos, e os assessores da pasta Jeziel Magalhães e Sergio Mantelo.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano