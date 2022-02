A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, ressalta a grande procura de adolescentes e jovens no Parque Municipal Nosso Recanto no complexo de práticas de skate para amadores e profissionais, o “Recanto Skate Park”.

O local possui mini ramp de 7,50 metros por 3,50 com o “Half Pipe” com 1,70 de altura, dois obstáculos do tipo “Quarter” de 45, uma Savana dupla, além de tabela basketball para interação das duas modalidades esportivas. Também foi construído um pergolado na frente da Lagoa dos Patos para enfeitar ainda mais o local.

O “Recanto Skate Park” recebe jovens da cidade e da região que buscam pistas de qualidade para a prática de movimentos radicais. Vale salientar que o esporte abre oportunidades para uma vida mais saudável. Para muitos, o skate não oferece apenas um lazer ou uma paixão pela prática esportiva, mas uma forma de se profissionalizar.

O Parque Municipal Nosso Recanto, está situado na rua Lourenço Paganucci, 1133, bairro Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos. O local funciona de terça a sexta-feira, das 7 às 16 horas, com entrada gratuita.