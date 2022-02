A Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e o Corpo de Bombeiros informaram que até as 13h desta quinta-feira (17) o número de mortos após a tempestade de terça-feira (15) chegou a 110.





Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal (IML), 65 são de mulheres e 36 de homens. 13 dos corpos são de menores de idade. A última informação foi de que 33 corpos foram identificados.

Na tarde desta quinta, ocorreu outro deslizamento, que provocou a evacuação do bairro 24 de Maio.

Uma chuva rápida atingiu a cidade novamente, por volta das 13h30.

Filmagens mostram carros e pessoas sendo levadas pelas fortes enxurradas.

De acordo com a Polícia Civil, foram feitos 134 registros de desaparecimentos, Porém, não se sabe quantos desses já foram encontrados. Cerca de 500 bombeiros estão trabalhando nas buscas aos desaparecidos.

A Secretaria Estadual de Defesa Civil informou que, 24 pessoas foram resgatadas com vida e 705 pessoas foram encaminhadas aos 33 pontos de apoio montados na cidade em escolas da rede pública municipal.

Pessoas buscam vítimas na janela do segundo andar de um prédio — o primeiro foi soterrado — Foto: Reprodução/TV Globo.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta, a possibilidade de ocorrência de eventos de momentos de massa na Região Serrana do Rio, ainda é alta, principalmente em Petrópolis.

Na manha de hoje (17), foram publicadas duas medidas no Diário Oficial do Rio de Janeiro para auxiliar o município. O pagamento do IPVA e do ICMS foram prorrogados para o segundo semestre, e a Alerj vai repassar R$ 30 milhões para a prefeitura de Petrópolis.

Ônibus destruídos após temporal em Petrópolis. Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo.

O governador Cláudio Castro (PL) está na cidade da Região Serrana, onde participou de uma coletiva ao lado do prefeito Rubens Bomtempo e do secretário de Estado de Defesa Civil, Leandro Monteiro.

“Foi a pior chuva desde 1932. Realmente, foram 240 milímetros em coisa de duas horas. Foi uma chuva altamente extraordinária”, disse o governador.

A Prefeitura da cidade decretou estado de calamidade pública e informou que os hospitais reforçaram suas equipes para o atendimento das vítimas. Pessoas que tiverem parentes desaparecidos devem procurar a delegacia.

Diversos morros vieram abaixo, com isso, pedras gigantes desceram junto e veículos foram empilhados e alguns até destruídos com a força da correnteza somada ao que se misturava na água. Diversas vias foram bloqueadas, dificultando o acesso aos locais mais afetados.

Diversas regiões foram atingidas, entre elas: 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga.

Carros deformados no leito de rio em Petrópolis — Foto: Reprodução/TV Globo.

O governador Cláudio Castro falou sobre as prioridades do momento.

“Grupos de trabalho já estão vendo o que vai precisar ser reconstruído. Mas nesse momento é salvar as pessoas e limpar a lama, lixo e escombros”, disse.

“A situação é quase que de guerra. Vimos carro pendurado em poste. Carro virado de cabeça para baixo. Muita lama e muita água ainda”, descreveu.

Castro disse que “as sirenes funcionaram perfeitamente”. “Tanto que a tragédia não foi maior porque as sirenes funcionaram.”

“Mas foi uma tragédia de uma hora para outra, com uma quantidade de chuva raramente vista: 200 milímetros em duas horas é uma quantidade absurda e infelizmente, não teve como salvar todas as pessoas”.

O prefeito Rubens Bomtempo disse que a cidade está “passando por uma situação de extrema gravidade” e que os esforços já foram direcionados “para garantir o socorro da população”.

“Muita gente chegando em óbito, cheia de terra, de várias idades”, relatou um médico em um pronto-socorro.

As buscas seguem o dia todo e não pararam durante a madrugada no Morro da Oficina, moradores e equipes dos Bombeiros, Exército e Defesa Civil continuam em busca de sobreviventes.

Agentes das secretarias de Obras, de Serviço, Segurança e Ordem Pública, Saúde, Educação, além da Comdep e CPTrans também atuavam no atendimento da população e recuperação da cidade.

“Orientamos a população que ao sinal de qualquer instabilidade nas áreas em que residem, que procure o ponto de apoio e nos acionem”, falou o secretário de Defesa Civil, o tenente-coronel Gil Kempers.

Cachorro é resgatado do alto de montanha de lama em Petrópolis — Foto: Reprodução/TV Globo.

Pontos de apoio

A Prefeitura de Petrópolis abriu todos os pontos de apoio para o acolhimento da população em área de risco.

“Em geral, essas estruturas funcionam em escolas e neste momento, há atendimentos nas localidades do Centro, São Sebastião, Vila Felipe, Alto Independência, Bingen, Dr. Thouzete e Chácara Flora. Ao todo, 184 pessoas estão recebendo suporte da prefeitura, que direcionou para as unidades profissionais da Saúde, Educação, Agentes Comunitários, além da Defesa Civil”, disse o município.

Pontos de Acolhimento – Esses locais recebem doações e abrigam desalojados: