Autor da lei nº 3.109, de 14 de março de 2012 que instituiu o evento no calendário oficial de festividades de Ferraz de Vasconcelos, o vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, se reuniu com lideranças locais e regionais para discutir a quarta edição do Fórum Municipal para Discussão da Liberdade Religiosa e Cidadania, na quarta-feira, dia 16, na Câmara Municipal, no centro. O simpósio foi realizado pela última vez na cidade em 2014.





No encontro ficou definido que a retomada do seminário de caráter ecumênico está previamente marcada para o dia 26 de abril, das 19h30 às 22h, no Plenário do Poder Legislativo. Na prática, o Fórum será promovido em parceria entre a Casa e a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania (Ablirc), presidida pelo professor Samuel Gomes de Lima, o Samuel Luz, que inclusive arrumou um espaço na sua agenda e fez questão de comparecer à reunião preparatória.

De acordo com a legislação ferrazense, o Fórum Municipal para Discussão da Liberdade Religiosa e Cidadania deve ser realizado anualmente na segunda quinzena de abril. Aliás, a cidade de Ferraz de Vasconcelos é a pioneira no Alto Tietê por criar esse tipo de evento inter-religioso chegando, por sinal, a servir de modelo para medida semelhante em Poá e Mogi das Cruzes. Por sua vez, os temas a serem debatidos e os respectivos palestrantes e demais convidados serão acertados em breve.

Além do anfitrião e de Samuel Luz participaram ainda da audiência o secretário da Associação Paulista do Vale (APV) que reúne mais de 277 denominações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sede em São José dos Campos, Charlys Siqueira, o pastor local da mesma instituição evangélica, João Xavier, o relações públicas, Jorge Nunes e o especialista no assunto, Mário Santos. O evento reuniu também o pastor Jefferson Castilho, da União Central Brasileira (UCB), e os missionários Marco Aisen e Creson Luz. Tonho agradeceu a presença de todos.

Por Pedro Ferreira