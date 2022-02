A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) vai retornar com as aulas 100% presenciais a partir do início do primeiro semestre de 2022. No dia 7 de fevereiro começaram os calouros de Medicina e no dia 21 os calouros dos outros cursos. Já no dia 14, será a vez dos veteranos retornarem ao Campus.





Como a pandemia não acabou, é importante ressaltar que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Em todas as dependências da UMC há equipamentos de álcool gel espalhados e é obrigatório o uso de máscara, visando a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica.

A universidade também realiza uma campanha intitulada #TODOSPELAVACINA, que incentiva o ciclo vacinal completo. Além disso, para os alunos dos cursos de Saúde, que possuem contato com a população e atendem dentro e fora da instituição, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação para entrar no Campus.