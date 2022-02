Um avião da Gol que se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, precisou arremeter após um jatinho se aproximar da pista sem autorização da torre de controle. O caso ocorreu na última terça-feira (15) durante o voo 1403, entre Brasília e Guarulhos.





Avião arremete após jatinho se aproximar da pista do aeroporto de Guarulhos

A arremetida, ação realizada pelo piloto do avião da Gol, é um procedimento comum e seguro na aviação.

Nas imagens e áudio captados pelo canal SBGR Live, o avião Boeing 737 Max estava se preparando para pousar na pista quando a controladora de voo falou para o piloto arremeter.

O piloto confirma e executa a manobra, após isso, a controladora de voo afirma que uma “aeronave cruzou a pista ali sem autorização da torre [de controle]”.

Avião executa manobra após jatinho não autorizado se aproximar da pista de pouso.

Em nota, a companhia aérea Gol afirmou que o procedimento ocorreu na manhã da última terça-feira. A nota também diz que a arremetida “nada mais é do que descontinuar um procedimento de aproximação” e que ocorre após análise do comandante ou por determinação da torre de controle do aeroporto.

“A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis. Após o procedimento, a aeronave prosseguiu para pouso, tocando o solo em segurança”, afirmou a companhia aérea.

A GRU Airport informou em nota que “não tem responsabilidade no ocorrido”.