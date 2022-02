Nesta terça-feira (22/02), das 9h às 16h, a estação Eng. Goulart, que atende as linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM, terá ação de saúde em alusão à campanha Fevereiro Laranja para conscientização sobre a leucemia, câncer que acomete os glóbulos brancos. Durante o evento, alunos e parceiros promovem atividades para alertar os passageiros sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e informações sobre como manter o bem-estar na correria do dia a dia.





Promovida em parceria com a Universidade Anhanguera, a ação conta com atuação da professora Renata Bazante que vai oferecer orientações sobre a Leucemia, desde sintomas a métodos de prevenção, além dos serviços de saúde que realizam tratamento e acompanhamento para as pessoas com doença.

Os passageiros também poderão realizar uma massagem rápida e aferição de pressão arterial.

Campanha digital nas estações

Para ampliar as orientações sobre a campanha Fevereiro Laranja, os painéis eletrônicos das estações das cinco linhas da CPTM vão veicular durante este mês de conscientização da Leucemia vídeos com informações e alertas. Os passageiros vão acompanhar a mensagem: A leucemia parece invisível, mas seus sintomas são perceptíveis. Cansaço, Febre, hematomas, sangramentos e dores ósseas. Se notar mudanças na saúde, procure um médico.

A ação ocorre em parceria com a Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), organização sem fins lucrativos criada em 2002 por pacientes e familiares com a missão de oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer e doenças do sangue tenham acesso ao melhor tratamento.

Leucemia

Leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que em 2019 a leucemia teve mais de 10 mil novos casos. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, bem como gânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dores nas articulações e ossos.

A campanha Fevereiro Laranja também destaca a importância da doação de medula óssea. A doação é muito importante, pois a cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível.

Serviço

Campanha Fevereiro Laranja

Data: 22 de fevereiro de 2022

Horário: das 9 às 16h

Local Estação Engenheiro Goulart das Linhas 12-Safira e 13-Jade