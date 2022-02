A SIMPAR (SIMH3), junto com suas controladas JSL (JSLG3) e VAMOS (VAMO3), está contratando profissionais para diversos cargos na área de Tecnologia da Informação. São 30 posições de trabalho para atuar em formato semipresencial na cidade de Mogi das Cruzes (SP).





Os cargos disponíveis vão de analistas em programação até ocupações de gerência em infraestrutura e tecnologia. A empresa oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.

Os candidatos interessados podem enviar seu currículo para o e-mail valeria.ferreira@simpar.com.br ou acessar a página das empresas no site da Gupy:

Sobre a Simpar

Holding que controla um grupo de sete empresas independentes – JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, CS Infra, Original e Banco BBC. Conta com mais de 35 mil colaboradores e de seis décadas de história, com um modelo de gestão que produz resultados sustentáveis e aderência a rígidas práticas de governança e de ESG. Atua em todo território nacional, além de cinco países da América do Sul e possui capital aberto desde 2010. Saiba mais em: https://simpar.com.br