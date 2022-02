A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) decretou ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro, 1º de março e 2 de março até meio-dia. As atividades no setor público retornam a partir das 12 horas da quarta-feira de Cinzas (2). Durante este período, as atividades das repartições públicas estarão paralisadas.





Atividades essenciais como coleta de lixo, velório e cemitérios, varrição, plantões e serviço de ambulância seguirão funcionando.

O Poder Executivo da cidade, a Câmara Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Procon e o Escritório de Negociação de Dívida Ativa (Endia) não operarão nos dias de Carnaval.

A Defesa Civil estará de plantão e atenderá chamados pelos telefones 4676-1947 e 95310-2217. O Corpo de Bombeiros, que atende pelo 193 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo 192, ainda receberão ligações em casos de emergência.

A Guarda Civil Municipal (GCM) estará ativa pelo número 153.

O Velório Municipal, no Cambiri, não será fechado e seguirá funcionando 24h. Os cemitérios da cidade funcionarão normalmente entre 8h e 17h.