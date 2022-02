O Governador João Doria (PSDB) realizará, nesta quinta-feira (24), às 10h30, a inauguração do Poupatempo de Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê. O Governo de SP também autoriza a implantação de outras três unidades do Poupatempo na Região Metropolitana de São Paulo, nas cidades de Embú-Guaçu, Juquitiba e Vargem Grande Paulista.





Doria ainda libera R$ 1,7 milhão para obras em duas escolas estaduais do município de Ferraz de Vasconcelos.

Endereço do Poupatempo: Rua Tito Temporim, 162, Jardim São João – Ferraz de Vasconcelos – SP.