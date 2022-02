O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, anunciaram nesta terça-feira (22/02) a criação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. O novo equipamento vai ficar na altura do número 200 da rua Guarani, no Jardim Revista, e vai contemplar principalmente as famílias da região norte. A previsão é de que o espaço seja entregue ainda neste ano.





A futura UPA, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde, ficará em uma área de 940 metros quadrados. A decisão foi tomada após um estudo técnico da pasta, que identificou a possibilidade de promover um atendimento ininterrupto à população por meio de uma unidade 24 horas.

“No local, a prefeitura estava construindo uma Clínica da Família. Contudo, conseguimos mudar o projeto e agora será uma UPA 24 horas. É importante destacar que a região norte também vai contar com uma clínica e com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que serão entregues ainda neste ano. Isso porque os três prédios já estão prontos e passam por readequações”, detalhou Ishi.

Com a construção da UPA, a Clínica da Família será realocada para o atual prédio da UBS Dr. André Cano Garcia, que fica na avenida Jaguari. O atendimento do posto, por sua vez, será transferido para uma nova estrutura, que está sendo erguida na esquina da rua Presbítero Benedito de Oliveira com a estrada Takashi Kobata – a menos de 350 metros de distância entre um ponto e outro.

Segundo o secretário, o novo prédio da UBS foi feito pela empresa MRV Engenharia, ou seja, a custo zero para a prefeitura. A unidade conta com 450 metros quadrados de área construída e o edifício atenderá a população do distrito do Boa Vista e adjacências, com praticidade e sem necessidade de grandes deslocamentos.

“Já a atual estrutura vai passar por uma reforma para abrigar a Clínica da Família. A expectativa é de que o equipamento funcione 12 horas por dia, com agendamento de clínico geral, ginecologista, dentista, psicólogo e fisioterapeuta, bem como ofertará exames laboratoriais e de imagem”, explicou o secretário.

Em sua fala, Ashiuchi reforçou que o conjunto das três obras será de grande importância para o avanço da Saúde na cidade. “É válido frisar que, ao longo de 2022, três novos equipamentos da Saúde serão entregues na região norte: uma UPA 24 horas, uma Clínica da Família e um novo posto de saúde. Com isso, teremos uma melhor estrutura para acolher a todos”, garantiu.

Por fim, as autoridades agradeceram o apoio da Câmara Municipal, do Conselho Municipal de Saúde e dos deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino. “Seguimos unidos em prol da família suzanense. Obrigado a todos pelo apoio em mais estas conquistas”, concluiu.