Que tal aumentar a família com um integrante de quatro patinhas e levar muito amor para casa? Neste domingo de Carnaval (27/02), o Suzano Shopping sediará um evento de adoção de animais de estimação, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Suzano. E, até segunda-feira, quem visitar o empreendimento encontrará lojas com muitas promoções, elaboradas especialmente para o período de Carnaval. Vai ficar na cidade ou região? O Suzano Shopping oferece várias opções de entretenimento.





Aproximadamente 75 pets, entre cães e gatos, de vários portes e idades, estarão disponíveis para adoção no domingo, das 14h às 20h, no estacionamento coberto G1. Os pets estão vermifugados, vacinados e prontinhos para ganhar um lar e levar muita alegria à nova família. Para adotar um amiguinho, os interessados devem apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço, original e cópia. Os adotantes passarão por entrevista. Quem quiser apenas contribuir com a causa animal pode doar suprimentos e utensílios para pets, como um quilo de ração.

Vale destacar que o Suzano Shopping apoia a causa animal com parcerias e é pet friendely, ou seja, visitantes podem passear com seus pets de estimação nos corredores do centro de compras, praça de eventos, estacionamento, e lojas que permitam a entrada.

Também neste Carnaval, até segunda-feira, os clientes encontrarão promoções em diversas lojas. É a campanha “Não fui, mas tô no Carnaval”, com ofertas imperdíveis. Para acompanhar as novidades, a dica é seguir as redes sociais do shopping no Instagram e no Facebook, onde são divulgadas várias promoções.

Neste ano, o empreendimento, seguindo orientações dos órgãos governamentais, optou por não promover eventos carnavalescos e focou em ações no meio digital. Mas o clima de folia está garantido com o cenário especial instalado próximo da loja C&A para que os visitantes possam fazer selfies, fotos em família, grupos de amigos, entre outros, e assim reviver as lembranças do Carnaval e compartilhar nas suas redes sociais. Para quem vai ficar na cidade ou região, o shopping também oferece diversas opções de entretenimento.

Importante lembrar que todos os espaços seguem protocolos de segurança, como uso obrigatório de máscara, higienização com álcool em gel, entre outros.

No carnaval, o esquema de funcionamento do shopping é o seguinte: lojas abrem sábado (26/02) e segunda-feira (28/02) das 10h às 22h; no domingo (27/02) atendem das 14h às 20h e na terça de Carnaval (01/03) das 14h às 22h; na Quarta-feira de Cinzas (02/03) abrem mais tarde, a partir das 12h, e seguem com atendimento até as 22h. A Praça de Alimentação funcionará todos os dias, das 11h às 22h.

O Suzano Shopping fica na rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí. Mais informações (11) 2500-7940 ou www.suzanoshopping.com.br.

Serviço – Evento de adoção pet no Suzano Shopping:

Quando: domingo (27/02), das 14h às 20h.

Onde: estacionamento coberto G1.

Para adotar: é necessário apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de residência e ter mais de 18 anos. Se for menor de idade, é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis para cadastrar a titularidade da adoção.

Mais informações sobre a ação e o Projeto “Baby, me leva!”: basta entrar em contato com o Setor de Bem-Estar Animal por meio do telefone (11) 4745-2055 ou e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br e site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva

Carnaval do Suzano Shopping

– Promoções imperdíveis e condições especiais em diversas lojas e segmentos até dia 28/02. Confira promoções também no Facebook e no Instagram do shopping.

– Cenário de carnaval para fotos, próximo da C&A.

Horário de funcionamento no Carnaval:

– Lojas: abrem sábado (26/02) e segunda-feira (28/02) em horário normal, das 10h às 22h; no domingo (27/02) das 14h às 20h e na terça de Carnaval (01/03) das 14h às 22h (domingo e terça, opcionalmente, as lojas podem abrir antes, às 10h); e na Quarta-feira de Cinzas (02/03), a partir das 12h até as 22h.

– Praça de Alimentação: funciona todos os dias, no horário de sempre, das 11h às 22h.

– Poupatempo: Mantém expediente no sábado (26/02) das 9h às 13h, não funciona no domingo (27/02), estará fechado segunda (28/02) e terça (01/03), e reabre na Quarta-feira de Cinzas (02/03) das 12h às 17h.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí.

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br ou (11) 2500-7940.