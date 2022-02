A Escola Estadual Lucy Franco Kowalski, em Suzano (SP), suspendeu as aulas na manhã desta quinta-feira (24) após um aluno ser flagrado com uma faca.





A unidade de ensino se encontra a Rua Silvio Pereira da Silva, no Jardim Suzanópolis. De acordo com a Polícia Militar, a direção da escola disse que houve um desentendimento anterior entre estudantes.

Na manhã desta quinta, um dos estudantes levou a faca na mochila com a intenção de se defender. Porém, não empunhou o objeto e nem atacou ninguém.

Faca levada pelo estudante para a escola – Foto: Polícia Militar/Divulgação.

A situação gerou desespero em alguns alunos, que ligaram para os familiares e foram para casa, causando a suspensão das aulas.

A Polícia Militar informou que o estudante foi conduzido à Delegacia de Polícia da Cidade. A faca levada pelo estudante foi apreendida.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que repudia todo e qualquer tipo de violência dentro e fora das escolas e ressaltou que o fato foi uma briga entre dois estudantes e que não se trata de um atentado.

A Ronda Escolar conduziu os envolvidos para apreciação e medidas da polícia judiciária na presença dos responsáveis dos estudantes. A pasta afirmou que as aulas seguem normalmente.

A equipe do Conviva foi acionada para acompanhar as ações desta escola e o caso está sendo registrado na plataforma de monitoramento do programa, o Placon.