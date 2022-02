O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve na manhã desta quinta-feira (24) em Ferraz de Vasconcelos (SP) para a inauguração do Poupatempo. Além disso, Doria anunciou a inauguração da Delegacia da Mulher na cidade.





Segundo Doria, as providências para a instalação da Delegacia da Mulher serão imediatas. Ele ressaltou a importância de tal unidade e falou sobre a atuação feminina em seu governo, citando também, o governo da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB).

“Ter uma mulher com prefeita nos dá muito orgulho. Ela tem uma dedicação e uma sensibilidade diferenciada. Isso nós vemos também no nosso governo. Temos hoje 64% das lideranças ocupadas por mulheres”, disse Doria.

Governador de São Paulo, João Doria, participa da inauguração do Poupatempo em Ferraz de Vasconcelos. Foto: Geovana Soliman/TV Cenário

O governador também liberou recursos do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP) para obras em duas escolas da rede estadual. Será investido R$ 1,7 milhão na cobertura de quadras poliesportivas das escolas estaduais Martha Calixto Cazagrande e Professor Edir do Couto Rosa.

Priscila Gambale disse que a cidade de Ferraz estava abandonada e, agora, um novo município está sendo construído.

“Ferraz de Vasconcelos era uma cidade abandonada e destruída e não conseguia investimentos do governo do Estado e, em um ano, de muito trabalho estamos construindo um novo município. O que os outros prometem como sonhos, nós entregamos”, disse a prefeita.

A chefe do executivo ainda listou os investimentos do governo do Estado, entre eles, a abertura da ala psiquiátrica e a aquisição de um novo tomógrafo para o Hospital Regional Osíris Florindo Coelho e anunciou vinte novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Priscila ainda citou os repasses do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) que, segundo ela, estão sendo empregados na pavimentação de ruas como a Tito Temporim.

O Poupatempo oferece diversos serviços, sendo a obtenção de documentos, um deles, possibilitando que as pessoas consigam seu RG, CPF, CNH e outros. A unidade está localizada na Avenida Tito Temporim, 162, no Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos.

Em setembro de 2018, durante sua campanha, João Doria esteve em Ferraz de Vasconcelos e, em entrevista à TV Cenário, o atual governador falou em atrair investimentos privados para o Alto Tietê para geração de emprego e renda, assim, diminuindo a pobreza e melhorar as condições de saúde e educação na região.

Doria falou também em redução de impostos e em uma ação conjunta com as prefeituras, para que assim, não faltasse médicos nos hospitais.

“Fazer uma ação conjunta com a prefeitura, toda ação voltada para saúde, ela tem que ser cooperada, estado e município, e dependendo das circunstâncias, também do governo federal. Falta de médico não pode, população precisa ter médico, e precisa ter médico especializado”, explicou Doria.