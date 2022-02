A cidade de Itaquaquecetuba (SP) sediou na tarde desta quinta-feira (24) a solenidade de entrega de máquinas pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano. No total, são 19 cidades contempladas e, Itaquaquecetuba, é uma delas, além disso, foi escolhida para sediar para o evento.





Deputado federal Marcos Antônio Pereira foi o responsável pela emenda parlamentar usada para a compra das máquinas. Foto: Geovana Soliman/TV Cenário.

A compra das máquinas foi resultado de uma emenda parlamentar do deputado federal Marcos Antônio Pereira (Republicanos).

Entre os presentes, estavam o deputado federal Marcos Pereira, o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor, o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PP), e outros representantes das cidades.

Prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, concede entrevista à TV Cenário. Foto: Geovana Soliman/TV Cenário.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), destacou a importância do equipamento recebido por Suzano, uma motoniveladora.



“Esta entrega se soma ao efetivo da nossa frota municipal e garante maior capacidade de alcance para os serviços de pavimentação. Já temos articulado junto ao governo do Estado para a aquisição de outros equipamentos públicos e seguimos trabalhando para fortalecer a infraestrutura da cidade, com vias cada vez melhores para o uso da população”, disse Ashiuchi.

O evento iniciou-se às 15h e ocorreu na Sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na Rua Ali Hamoud, 90, no Jardim Alpes de Itaquá.