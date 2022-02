A Prefeitura de Suzano recebeu nesta semana a confirmação das pessoas selecionadas pelo programa estadual “Bolsa Trabalho”. A iniciativa garante ocupação profissional, curso profissionalizante e bolsa auxílio de R$ 540 para cidadãos desempregados e em situação de vulnerabilidade social, conforme os requisitos do projeto. Com isso, os 300 suzanenses beneficiados já estão sendo contatados por telefone ou e-mail para tomarem conhecimento do resultado e do início das atividades.

Ao todo, foram cerca de 1,1 mil inscritos na cidade. A convocação é realizada de acordo com o resultado publicado no Diário Oficial do Estado em 22 de fevereiro. Em Suzano, o programa estadual é coordenado pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini. A expectativa é de que parte dos munícipes selecionados exerçam trabalho diversos nos prédios da pasta, como escolas e setores administrativos da secretaria. Inclusive, existe uma organização logística em andamento para alocar os colaboradores em unidades próximas de suas residências.

Todos os beneficiários serão acolhidos no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, 884 – Centro) na próxima quinta-feira (03/03), quando passarão por uma dinâmica que ajudará a pasta a determinar o cargo mais adequado dentro da estrutura educacional suzanense para cada perfil de profissional. O início oficial das atividades está previsto para acontecer no dia 7 de março (segunda-feira).

A iniciativa prevê a oportunidade de trabalho em órgãos públicos por 20 horas semanais, sendo quatro horas em cinco dias, além da qualificação profissional virtual de 80 horas, por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Os inscritos puderam escolher uma das seis formações disponíveis entre auxiliar de controle de produção e estoque, secretariado e recepção, rotinas e serviços administrativos, gestão administrativa, gestão de pessoas e organização de eventos.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, explicou que diversas equipes estão encarregadas do contato com os selecionados, para informá-los o quanto antes sobre a conquista e o início das atividades. Ele ainda destacou a importância do programa estadual, que gera renda e presta apoio à população mais vulnerável. “Com a experiência de cinco meses de trabalho aliada à capacitação gratuita oferecida, este pode ser um novo começo para muitas pessoas, uma oportunidade imperdível de recolocação profissional ou inserção no mercado de trabalho”, concluiu.