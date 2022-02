O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, participaram de um simpósio da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos (AEAA) de Poá na última semana. Na ocasião, as autoridades suzanenses foram recepcionadas pela prefeita Marcia Bin; pelo presidente da Câmara Municipal, Diogo Reis da Costa, o Diogo Pernoca; e pelo presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Poá, Vinícius Macedo.

Ashiuchi e Vieira compartilharam as estratégias, ações e legislações de desenvolvimento urbano aplicadas no município, em especial o Plano Diretor. Atualizado em 2017 e com vigência de 10 anos, o dispositivo legal instituiu as principais diretrizes de crescimento sustentável e ordenado para o futuro da cidade, com impacto direto em sua realidade social e econômica. O evento foi promovido para agregar referências aos gestores de Poá, que planejam atualizar sua legislação equivalente.

Também estiveram no encontro da última quinta-feira (17/02) o secretário de Obras de Poá, Ricardo Leão, e o presidente da AEAA de Suzano, Eduardo Habu.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano