A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, realizou um evento de adoção responsável no Suzano Shopping no último domingo (27/02) e registrou a adoção de 25 pets. A ação aconteceu das 14 às 20 horas no estacionamento coberto do espaço comercial. Todos os bichinhos que integraram o evento e não foram adotados seguem sob os cuidados de parceiros e podem ser verificados no site suzano.sp.gov.br/baby-me-leva.





Ação ‘Baby, me Leva’ no Suzano Shopping soma 25 adoções entre cães e gatos. Foto: Secop Suzano/Maurício Sordilli.

No total, a ação no estacionamento do centro comercial reuniu 75 animais entre cães e gatos com o controle e participação de organizações não-governamentais (ONG), como Amparo Animal e Adorável Vira-Lata, além da Coordenação de Controle de Zoonoses de Suzano. Ao final do dia, foram registradas 25 adoções no evento, sendo 16 cachorros e nove gatos, entre filhotes e adultos de pequeno a médio porte, todos com a entrega de um termo assinado de adoção e um comprovante de castração.

O projeto segue com as adoções por meio do portal suzano.sp.gov.br/baby-me-leva/, onde os interessados podem verificar os animais disponíveis pelas ONGs e parceiros cuidadores e entrar em contato através do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Em caso de dúvidas, outro canal de atendimento do Setor de Bem-Estar Animal é o número (11) 4745-2055, pelo qual os munícipes podem agendar visitas às casas e entidades cuidadoras registradas junto à pasta.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, várias famílias visitaram o espaço para fazer um novo amigo, algo muito positivo e proveitoso para os pets. “Ajudamos vários cães, gatos e muitas outras espécies na cidade, sempre buscando evitar maus tratos e socorrê-los em casos mais graves. Cuidamos dos animais com muito carinho até que encontrem um novo lar com um dono responsável”, relatou.

A ação no estacionamento do centro comercial de Suzano reuniu 75 animais entre cães e gatos. Foto: Secop Suzano/Maurício Sordilli.

O titular da pasta aproveitou a ocasião para agradecer o Suzano Shopping pelo espaço e parceria, afirmando que a ação foi um sucesso muito graças ao espaço em que foi realizada. “O Suzano Shopping é um dos principais pontos de lazer da cidade, então naturalmente muitas famílias visitam o local, o que torna o ambiente ideal para um evento de adoção como esse. Agradecemos à administração do espaço por essa possibilidade”, concluiu.