Ocorrência foi por volta das 5h30; o casal e a filha de dois anos deixaram a casa antes do desmoronamento, após ouvir ruídos na construção

A Defesa Civil de Poá atendeu a uma ocorrência de desabamento de uma residência, às 6 horas, deste domingo (27/02), na rua Maria do Rosário, no Jardim Ivonete. De acordo com o órgão, o imóvel foi construído de forma irregular e foi interditado.

A equipe informou ainda que o desmoronamento ocorreu por volta das 5h30. O casal ouviu ruídos por volta das 4 horas e deixou o local, juntamente com a filha de dois anos. Desta forma, não houve vítimas.

A Defesa Civil foi acionada às 6 horas e informou que a propriedade foi construída de forma irregular. O trabalho de vistoria também contou com a participação do secretário de Obras Públicas, Ricardo Leão, bem como a equipe de Fiscalização de Posturas.

“Interditamos a casa e lavramos um auto para que o proprietário tome as cautelas legais, de acordo com o código de obras. Também foi colocado um plástico por baixo do talude para evitar que chuvas possam agravar ainda mais o desmoronamento”, explicou o chefe da Pasta.

Ainda de acordo com ele, as outras residências não foram afetadas e não correm riscos. A rua Valparaíso, onde fica a parte dos fundos da casa, foi parcialmente interditada até a conclusão dos serviços de limpeza do local.