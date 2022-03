Como parte das comemorações e para abrir o mês da mulher em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Políticas para Mulheres, em parceria com a de Esporte e Lazer, abrem, nesta terça-feira (1), inscrições para o aulão de defesa pessoal para mulheres, que vai acontecer no domingo, dia 13 de março, às 8h, no Largo da Vila São Carlos.

“O objetivo é ensinar meios das mulheres se defenderem em eventuais necessidades com agilidade, força, reflexo e raciocínio rápido para que tenham independência e não vivam sempre com medo”, contou o secretário de Esporte e Lazer, Marcelinho Carioca.

O evento vai começar com café da manhã e a aula terá duração de 1h. Para participar é necessário ter mais de 16 anos e preencher este formulário: https://cutt.ly/hAycRFx até quarta-feira da semana que vem, dia 9.

De acordo com a secretária de Políticas para Mulheres, Hadla Issa, o momento vai proporcionar conhecimento para que elas possam, ao menos, se desvencilhar e neutralizar os agressores. “Ainda existe o preconceito de que as mulheres são o sexo frágil, mas nós podemos mudar esse cenário e salvar vidas.”

“É uma iniciativa importante de autodefesa e empoderamento não só para situações que a mulher possa enfrentar dentro de casa como fora dela”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4753-5291, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.