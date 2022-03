Atendimento será neste sábado (05/03) em unidades previamente definidas

A Secretaria Municipal de Saúde planeja para o próximo sábado (05/03) mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19. O atendimento será à livre demanda, para todos os cidadãos a partir de 5 anos de idade, com a oferta da primeira, segunda e terceira dose sem a necessidade de agendamento. Desta vez, a ação ocorre das 8 às 16 horas em unidades previamente definidas nas regiões do centro, Jardim Revista, Jardim Maitê, Jardim Ikeda e os distritos de Palmeiras e Boa Vista.

De acordo com a pasta, o mutirão segue no intuito de levar a imunização para o maior público possível, contemplando quem ainda não se vacinou e ou não completou o esquema vacinal com a segunda dose e a aplicação de reforço. Para participar da “Maratona da Vacinação #ParaTodos”, basta o munícipe buscar atendimento na data e horário estipulado em uma das unidades previamente definidas.

Desta vez, participam do mutirão: UBS Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII (avenida Paulo Portela, 205 – Jardim Paulista), USF Antônio Marques de Carvalho (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225 – Jardim Maitê), USF Maria José Lima Souza (rua das Bromélias, 11 – Jardim Ikeda), UBS Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 157 – Recanto Feliz, Palmeiras), UBS Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista) e USF Maria Inês P. Santos (Rua Santo Antônio, 325 – Jardim Revista).

Para receber a primeira dose, recomenda-se que o cidadão tenha o pré-cadastro no “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br). No atendimento será necessário apresentar RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço de Suzano. No caso de crianças e adolescentes menores de idade, solicita-se que um dos pais ou responsáveis legais acompanhe o beneficiário. Na impossibilidade da presença de um responsável, será obrigatória a apresentação do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. O documento pode ser acessado e impresso pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano.

Para a segunda e terceira dose, basta o cidadão comparecer à unidade e apresentar o documento original com foto e o cartão adquirido na primeira etapa. O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destaca atenção ao aprazamento estipulado na carteirinha. “Ao receber a primeira aplicação, o munícipe é orientado quanto ao prazo da segunda dose, com uma data estipulada no cartão. Para a terceira dose, é recomendado o prazo mínimo de quatro meses após a segunda aplicação”, explicou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a estratégia é de suma importância para o enfrentamento à Covid-19. “Seguimos acompanhando semanalmente a situação da pandemia no município. A vacinação tem mostrado resultados evidentes, com a redução dos índices de internações e quadros graves da doença. Por isso, reforçamos que a imunização é uma das principais armas contra o coronavírus, aliada às demais recomendações, como o uso de máscara e álcool em gel. Vamos juntos, diariamente no combate à Covid-19”, finalizou.

Créditos das fotos: Divulgação/Secop Suzano e Paulo Pavione/Secop Suzano