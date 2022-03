Renovação do contrato por mais um ano irá permitir que pacientes com deficiência física da região do Alto Tietê sigam beneficiados pelos atendimentos da instituição

A unidade da AACD em Mogi das Cruzes renovou o contrato de parceria com o CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê -, que teve início em novembro de 2018. Desde então, até dezembro de 2021, o acordo já garantiu a realização de 92.300 atendimentos a pacientes da região do Alto Tietê.



Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano são as cidades atendidas pela unidade e que fazem parte do acordo.



“Ficamos felizes por renovar a parceria por mais um ano, pois garantimos que os pacientes da AACD da região continuem sendo atendidos com a excelência e a qualidade que precisam e merecem”, afirma Paula Pavan, gerente da unidade de Mogi das Cruzes.



Com a parceria, ao menos 34.800 atendimentos estarão garantidos até janeiro de 2023. “A AACD é uma grande parceria do CONDEMAT e desenvolve um trabalho muito importante e de excelência na nossa região. Essa renovação representa uma conquista para todos os pacientes que são atendidos pela entidade e veem o avanço e melhora significativa a cada dia”, diz, Adriano Leite, secretário executivo do CONDEMAT.



Devido a uma exigência do contrato, apenas pacientes encaminhados pelas Secretarias Municipais de Saúde dos municípios participantes do consórcio são atendidos. Isso permite que todos os munícipes do conglomerado sejam atendidos pela AACD, bem como façam reabilitação na instituição sem nenhum custo direto.



Para saber como contribuir com a AACD localizada em Mogi das Cruzes, acesse, clicando aqui.





Créditos: AACD – Mogi das Cruzes

Sobre a AACD

Fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e pacientes ortopédicos — composta por um hospital ortopédico, sete unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Realiza em média 800 mil atendimentos anuais para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios. Conta ainda com a AACD Lesf (unidade escolar), a área de Ensino e Pesquisa, que dissemina os conhecimentos adquiridos ao longo de sua história aos profissionais de todo o país e com a AACD Esporte, que contribui, por meio da prática esportiva, para a inclusão da pessoa com deficiência. Acesse o site.



Sobre o CONDEMAT

O CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê foi fundado em abril de 2010, com a proposta de fortalecer a representatividade e a conquista de investimentos para a região. Reúne 12 municípios, sendo eles: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

O consórcio tem sua atuação pautada na busca de soluções e melhorias para as cidades da região, assim como no fomento e consolidação das políticas públicas intermunicipais. Sua missão é defender os interesses políticos, administrativos, econômicos e sociais e promover o bem-estar de um conglomerado urbano que hoje reúne aproximadamente três milhões de habitantes.